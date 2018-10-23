Аксенов: из керченского колледжа переведутся 22 студента

Симферополь, , 14:13 — REGNUM После нападения на Керченский политехнический колледж более 20 семей приняли решение перевести своих детей в другое учебное заведение. Об этом сообщил журналистам глава республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, всем двадцати двум семьям, которые решили перевести своих детей в другие учебные учреждения, будет оказана индивидуальная помощь.

«Всем будет оказана индивидуальная помощь, никто никого заставлять не будет 100%», — подчеркнул Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому на выплату единовременного пособия пострадавшим в результате атаки в Керчи будут выделены средства из федерального бюджета в размере 60 млн рублей.

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