Вторник, 23 Октября 2018 года
15:34:07 МСК

Аксенов: из керченского колледжа переведутся 22 студента

Политика

Всем двадцати двум семьям, которые решили перевести своих детей в другие учебные учреждения, будет оказана индивидуальная помощь

Симферополь, 23 октября 2018, 14:13 — REGNUM  После нападения на Керченский политехнический колледж более 20 семей приняли решение перевести своих детей в другое учебное заведение. Об этом сообщил журналистам глава республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, всем двадцати двум семьям, которые решили перевести своих детей в другие учебные учреждения, будет оказана индивидуальная помощь.

«Всем будет оказана индивидуальная помощь, никто никого заставлять не будет 100%», — подчеркнул Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому на выплату единовременного пособия пострадавшим в результате атаки в Керчи будут выделены средства из федерального бюджета в размере 60 млн рублей.

Читайте также: Пострадавшим в Керчи выделят из бюджета РФ 60 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в политехническом колледже Керчи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить