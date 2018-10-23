В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Болтоном

Москва, , 13:55 — REGNUM В ходе встречи, которая состоится во второй половине дня 23 октября в Москве, президент РФ Владимир Путин и советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон затронут целый ряд вопросов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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В Москве прошла встреча Лаврова и Болтона

«Двусторонние отношения, региональные конфликты, сирийское урегулирование и вопросы стратегической безопасности», — уточнил официальный представитель Кремля.

Кроме того, по его словам, участники встречи проинформируют президента РФ об итогах обсуждений, которые состоялись накануне и в первой половине дня 23 октября.

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В Кремле готовят встречу Болтона и Путина

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон провёл в Москве встречу с секретарём Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Стороны обсудили вопросы по Сирии, Ирану, КНДР и по борьбе с терроризмом. В тот же день Болтон встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди тем переговоров — ситуация в Сирии, обстановка на Кавказе, отношения с Китаем. 23 октября американский политик провёл встречу главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

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