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Руководство Киргизии обещает сделать прозрачными государственные затраты

Политика

Премьер-министр Киргизии открыл арт-инсталляцию «Открытое правительство» и рассказал о планах властей по борьбе с коррупцией

Бишкек, 23 октября 2018, 13:50 — REGNUM  Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в церемонии открытия в Доме правительства Киргизии арт-инсталляции «Открытое правительство», посвященной присоединению республики к этой международной инициативе.

«Президент Сооронбай Жээнбеков ведет жесткую политику против коррупции. Она дает свои результаты. Она должна быть необратимой, последовательной. Именно по этой причине наша страна участвует в программе «Открытое правительство», — отметил премьер.

Также глава кабинета министров сообщил о том, что власти разработали полностью соответствующий нынешним реалиям Национальный план действий по построению «Открытого правительства» в Киргизии, в котором расписаны мероприятия по 18 инициативам на два ближайших года.

По его словам, это позволит уже в ближайшие месяцы продемонстрировать общественности конкретные результаты работы правительства.

«План покрывает практически все сферы деятельности: взаимодействие граждан с правительством, доступность данных в сфере образования, здравоохранения и в других госструктурах, открытость судебной системы, полную прозрачность расходования государственных средств, включая данные о внешней помощи и госзакупках, выборы и политическое финансирование, открытие засекреченных ранее архивных данных», — подчеркнул Абылгазиев.

ИА REGNUM напоминает, что международная инициатива «Партнерство «Открытое правительство» появилась на свет 20 сентября 2011 года, когда представители США, Великобритании, Бразилии, Норвегии, Индонезии, Мексики, Филиппин и ЮАР объявили на заседании генеральной ассамблеи ООН о подписании соответствующей декларации и представили свои национальные планы действий.

Отметим, что Киргизия первой из стран Туркестанского региона присоединилась к программе «Открытое правительство», став 75 ее участником. Произошло это 22 ноября 2017 года.

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Политическая жизнь Киргизии
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