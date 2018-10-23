О готовности Ирана к диалогу с США и военной мощи России: Радио REGNUM

Москва, 23 октября 2018, 14:00 — REGNUM
- Россия — Сербия: отмечена динамика экономических отношений;
- В Иране назвали условия для диалога с США;
- Интерес к российской системе С-400 не угасает;
- Киев продаёт захваченное российское судно «Норд»;
- В Госдуму внесен законопроект о дедолларизации спорта.
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