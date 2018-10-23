Повышение тарифов будет хоронить рейтинги всех политиков Украины — эксперт

Киев, , 13:41 — REGNUM На Украине повышение цен на газ снизит рейтинги всех действующих политиков. Об этом 22 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов.

«Ничто так не запоминает украинский избиратель, и так было всегда, как то, сколько он ежемесячно платит коммунальных платежей. Повышение тарифов будет потихоньку хоронить рейтинги всех действующих политиков», — сказал Раимов.

Он сообщил, что оппозиция будет обвинять в повышении коммунальных тарифов премьер-министра Владимира Гройсмана как человека президента Петра Порошенко.

«Если бы сейчас не начиналась президентская кампания, можно было бы говорить, что премьер-министр более-менее восстановил бы свой рейтинг доверия. Но так как начинается избирательная кампания, каждый оппозиционный политик постарается обвинить его как человека Порошенко», — пояснил Раимов.

В свою очередь депутат от фракции «Оппозиционный блок» Наталья Королевская назвала решение правительства поднять цену на газ для населения до 8550 гривен за тысячу кубометров «откровенным грабежом» населения.

«Мы требуем от правительства снизить цену на газ и уже зарегистрировали соответствующий проект постановления №9230. Решение правительства поднять цену на газ для населения до 8550 гривен за тысячу кубометров — не что иное, как откровенный грабеж самых бедных и незащищенных граждан. И сделан он в угоду МВФ в обмен на очередной транш, которых эта власть и так набралась на годы вперед, загнав страну в долговую яму. Такая бездарная и непрофессиональная политика власти очень больно ударит по гражданам Украины и поставит их на грань выживания», — считает Королевская.

Как сообщалось, 19 октября премьер-министр Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения Украины повысится на 23,5% (до 8550 грн или 303 долл за 1000 кубических метров). По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров … Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — считает Гройсман.

Напомним, Международный валютный фонд требует от правительства Украины установить рыночные цены на газ. Это является условием для предоставления Киеву очередного кредита.19 октября МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ. Рассмотрение этого вопроса ожидается «в следующем году после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год».