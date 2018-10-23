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Власти Франции «признают наследие ядерных испытаний» в Полинезии

Политика

Министр заморских территорий Франции осудила жалобу местных властей, поданную в Международный уголовный суд ООН, в отношении французских ядерных испытаний в Полинезии

Париж, 23 октября 2018, 13:41 — REGNUM  Власти Франции признают «наследие ядерных испытаний» во Французской Полинезии, заявила министр заморских территорий Франции Анник Жирардин, осуждая жалобу местных властей, поданную в Международный уголовный суд ООН, в отношении Франции за преступления против человечности, сообщает Le Figaro.

«Важно признать факт ядерных испытаний, работать над ликвидацией последствий, а также быть на стороне пострадавших, и это то, что я делаю с тех пор, как заняла этот пост», — отметила министр, уверяя, что она «чрезвычайно продвинулась» по вопросу о компенсации.

Лидер политической партии Французской Полинезии Оскар Темару объявил 10 октября 2018 года, что он подал жалобу в Международный уголовный суд ООН за преступления против человечности из-за ядерных испытаний, проводимых Францией в Полинезии с 1966 по 1996 годы.

Министр заморских территорий Франции заявила, что у Оскара Темару нет реальной политической власти в Полинезии, чтобы обращаться в Международный уголовный суд ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Французская Полинезия обвиняет власти Франции в преступлениях против человечности за ядерные испытания в Тихом океане.

Читайте ранее в этом сюжете: Францию обвинили в преступлениях против человечности

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Политическая жизнь Франции
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