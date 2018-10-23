Сербия призвала признать победу над нацизмом мировым наследием человечества

Москва, , 13:36 — REGNUM Сербия присоединится к инициативе о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне мировым наследием человечества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 октября заявила председатель Народной скупщины Сербии Майя Гойкович на пленарном заседании Госдумы.

«С большой грустью замечаем, что в некоторых странах участились случаи разрушений памятников жертвам Второй мировой войны, и ещё более опасными кажутся попытки прославить фашизм, героизировать преступления. Вот почему мы присоединяемся к предложению совместно обратиться в ООН и другие международные организации с инициативой признать победу над нацизмом во Второй мировой войне мировым наследием человечества», — заявила Гойкович.

Она подчеркнула, что Сербия поддерживает инициативу признать мемориалы и памятники тем, кто боролся против нацизма во всех странах, мировыми мемориалами Второй мировой войны и частью единого международного реестра.

«Мы не согласны ни с какой формой исторического ревизионизма. Мы будем противостоять ему, уважая как свои, так и чужие жертвы», — подчеркнула председатель Народной скупщины Сербии.