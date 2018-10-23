Ракетный корабль «Буря» спущен на воду под Петербургом

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 13:46 — REGNUM На территории нового судостроительного комплекса ОАО «Пелла» в Ленинградской области во вторник, 23 октября, состоялась торжественная церемония спуска на воду четвертого по счету (третьего серийного) малого ракетного корабля «Буря» проекта 22 800 «Каракурт». МРК «Буря» был заложен в декабре 2016 года.

Корабли этого класса могут быть вооружены высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Они несут на борту восемь пусковых установок ракет типа «Оникс» или «Калибр», а также оснащены артустановкми, зенитным ракетно-пушечным комплексом.

«Принятые темпы строительства позволят в 2019 году вывести корабль на заводские и ходовые испытания и в 2020 передать его нам, военным морякам», — сказал на церемонии спуска корабля «Буря» замначальника управления кораблестроения ВМФ России капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев, слова которого цитирует ТАСС.

Проект 22 800 «Каракурт» разработан конструкторском бюро «Алмаз». Корабли этого типа предназначены для действий в ближней морской зоне. Благодаря размерам, конструкции корпуса и надстроек, а также специальному покрытию корабли малозаметны для радаров противника. Малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» при длине 67 метров имеют водоизмещение порядка 800 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года командование ВМФ России заказало постройку 18 малых ракетных кораблей проекта 22 800.

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Первый из серии малый ракетный корабль «Ураган» проекта 22 800 «Каракурт» отправился в море на государственные испытания в конце сентября текущего года.

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