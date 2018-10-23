В Петропавловске готовятся принять XV Форум межрегионального сотрудничества

Петропавловск, Казахстан, , 13:39 — REGNUM Для подготовки к XV Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Петропавловске в круглосуточном режиме ведется реконструкция объектов инфраструктуры, сообщает 23 октября издание BNews.

Планируется, что центр Северо-Казахстанской области посетят 1200 гостей. Впервые за последние 30 лет строители выполняют капитальный ремонт ресторана «Ишим», который сможет вместить до 200 гостей.

Завершаются также работы в гостинично-ресторанном комплексе Royal Palace. В ближайшее время планируют заасфальтировать парковку и закончить внутреннюю отделку. Участников форума также встретит базаотдыха Green Park.

Напомним, 8−9 ноября в Петропавловске состоится XV Форум межрегионального сотрудничества «Новые подходы и тенденции развития туризма Казахстана и России». В мероприятии примут участие главы государств Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

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