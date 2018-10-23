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Парламенты РФ и Сербии реализуют задачи, поставленные президентами

Политика

Законодательное обеспечение вопросов, обсуждавшихся на уровне президентов

Москва, 23 октября 2018, 13:34 — REGNUM  Динамику развития отношений России и Сербии обеспечивают президенты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович.

«Наши отношения развиваются, и что приятно, они развиваются динамично… Динамику обеспечивают наши президенты», — сказал Володин.

Спикер Госдумы также конкретизировал задачи парламентов в этой связи.

«Со своей стороны нам необходимо решать задачи законодательного обеспечения как вопросов, обсуждавшихся на уровне президентов, так и вопросов, которые бы еще более сблизили наши отношения и заложили хорошую основу торгово-экономическим отношениям между нашими странами», — сказал Володин.

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Российско-сербские отношения
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