Гойкович: У Сербии нет стремления вступить в НАТО

Москва, , 13:27 — REGNUM Сербия не имеет никаких планов на вступление в НАТО. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 октября заявила председатель Народной скупщины Сербии Майя Гойкович на пленарном заседании Госдумы.

«В сложных геополитических условиях, нестабильной обстановке, уважая свободолюбивый дух, волю и достоинство своих граждан, Сербия, Народная скупщина приняла решение о военной нейтральности. Мы хотим сами как народ защищать свою государственность. Это решение нашего народа», — заявила Гойкович.

«У Сербии нет желания, стремления вступить в НАТО. У нас слишком тяжёлая история, связанная с этим союзом, чтобы думать об этом», — подчеркнула она.

В то же время Сербия не отказывается от активного сотрудничества со всеми партнёрами и субъектами безопасности в регионе. Гойкович отметила, что Республика Сербия видит возможность для более справедливых и сбалансированных международных отношений в «восстановлении глобального равновесия».

«Сербия считает, что все международные участники должны использовать все инструменты, чтобы обеспечить и поощрить мирное урегулирование конфликтов, уважая международное право и решения соответствующих международных организаций, прежде всего ООН», — указала председатель Народной скупщины Сербии.

Также Гойкович отметила, что Сербия никогда не присоединится к санкционному давлению на Россию.