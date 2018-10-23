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Ивановскими дорогами займется молодой специалист из Москвы

Политика

Новому главе департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области – 30 лет

Иваново, 23 октября 2018, 13:11 — REGNUM  Ряд кадровых назначений произвел губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 23 октября.

Так, на должность руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта региона назначен Дмитрий Вавринчук — пока, до прохождения необходимых организационных процедур, в статусе «врио». Где будет работать его предшественник в должности Андрей Шушкин, не сообщается.

Дмитрий Вавринчук родился 10 апреля 1988 года в Москве. Имеет высшее образование, окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Работает с 2008 года — сначала в коммерческих структурах Москвы, а в 2016 году возглавил отдел дорожного хозяйства администрации города Серпухов. С мая 2017 года работал в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области начальником организационного управления.

Кроме того, председателем комитета Ивановской области по лесному хозяйству назначен Михаил Яковлев, начальником службы государственного финансового контроля Ивановской области — Татьяна Исаева.

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