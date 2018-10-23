Эксперт о санкциях России: Польша станет главным торговым партнером Украины

Киев, , 13:10 — REGNUM По итогам 2018 года Польша станет главным торговым партнером Украины, если Россия расширит экономические санкции в отношении украинского бизнеса. Об этом 23 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«За 8 месяцев 2018 года разница экспорта Украины в Россию и экспорта Украины в Польшу всего-навсего 200 млн долл. Не исключено, что после этих санкций Польша станет главным торговым партнером. Такой курьез может произойти… В эталонном 2013 году наш экспорт в Россию упал в два раза. В этом году без всяких санкций экспорт Украины в Россию упал на 12%», — сказал Охрименко.

Он напомнил, что ранее Кремль ввел санкции на широкий спектр украинских товаров, начиная от продуктов питания и заканчивая продукций машиностроения.

«Будут пугать, будут точечные санкции. Не исключено, что в списках будут люди, которые не имею никакого отношения к бизнесу с Россией. В этом списке будет больше политики… Санкции существуют давно, с 1 января 2016 года. Россия полностью не покупает в Украине продукты питания. Плюс есть масса санкций по машиностроению, они негласные. Раньше мы поставляли в Россию стабилизаторы, сейчас не поставляем.

Все что можно добавить это щебенка, которую мы поставляем в довольно больших объемах, изделия из металла (для строительства), металлургия. По остальному свернули практически все. Уже не на что вводить санкции», — добавил Охрименко.

При этом эксперт считает, что Россия не будет блокировать поставки на Украину нефтепродуктов.

«Поставка нефтепродуктов осуществляется интересно, не совсем через Беларусь, там вряд ли будут санкции. Люди, которые за этим стоят, очень близки к Путину. Он же не будет вводить санкции против себя? Это абсурдно», — считает Охрименко.

Экономист допускает, что РФ может блокировать поставки угля на Украину.

«Что касается коксующегося угля. Действительно, для украинской металлургии это неприятная вещь. Теоретически можем купить уголь в Казахстане, но там могут быть проблемы, или покупать в Европе. У России мы больше покупаем не коксующегося угля, а угля для энергетики», — уточнил эксперт.

Кроме того, Охрименко отметил, что сегодня на Украине «нет толкового премьера или министра», которые бы защищали экономические интересы страны.

По итогам 2017 годаРоссия сталакрупнейшим торговым партнером Украины. Согласно официальным данным, в 2017 году общая сумма товарооборота Украиныс РФ составила 11 млрд долларов. Так, объем экспорта товаров в РФ составил 3,9 млрд долларов, что на 109,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России составил 7,2 млрд долл, или 139,9% роста. Таким образом, отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией составило почти 3,3 млрд долл.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины. Российскому правительству поручили дополнить санкционный список и ограничительные меры. Причиной санкций названы «недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

В тексте указа от всех органов власти и физических лиц — резидентов РФ требуется «в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры».

Напомним, 22 октября Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к продлению санкций ЕС против РФ, которые введены за нарушения территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

В частности, страны присоединились к сентябрьскому решению Совета ЕС, который продлил ограничения в отношении России до 15 марта 2019 года.