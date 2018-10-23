За полгода на Украину ввезли более полумиллиона нерастаможенных машин

Киев, , 13:34 — REGNUM За последние полгода из стран Европы на Украину ввезли свыше полумиллиона нерастаможенных подержанных автомобилей — так называемых «евроблях», заявила депутат Верховной рады Нина Южанина 23 октября в эфире телеканала «Прямой».

Депутат прокомментировала недавнее решение верховного суда Украины, признавшего законным использование такого автомобиля на территории Украины.

«Информация разная, но за те несколько месяцев, за неполный 2018 год, завезено более полумиллиона автомобилей. Действительно это количество достигло двух миллионов или меньше, я не могу утверждать. Потому что статистика общественных активистов, владельцев таких автомобилей и государственной фискальной службы есть абсолютно разная», — заявила Южанина.

Депутат отметила, что вопрос о ввозе подобных автомобилей следует урегулировать в ближайшее время.

Напомним, ранее попытки лишить граждан Украины возможности ездить на нерастаможенных автомобилях выливались в массовые акции у стен украинского парламента.

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