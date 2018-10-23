РФ и США могли бы совместно решать вопросы ядерного сдерживания — Шойгу

Москва, , 13:02 — REGNUM Москва и Вашингтон вместе могли бы решать вопросы, касающиеся ядерного сдерживания. Об этом в ходе переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня в мире огромное количество проблем, которые мы могли бы решать совместными усилиями», — подчеркнул глава российского военного ведомства.

По словам Шойгу, Россия и США способны совместно урегулировать крупные застарелые конфликты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава минобороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис рассчитывает на дальнейший диалог со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

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