Общий сбор сторонников суверенитетов стран ЕС пройдет в феврале 2019 года

Рим, , 12:54 — REGNUM В феврале или марте 2019 года, за два-три месяца до выборов в Европарламент, сторонники идеи национальных суверенитетов из всех стран ЕС проведут «общий сбор», рассказал в интервью Corriere della Sera во вторник, 23 октября, министр по делам семьи правительства Италии (член партии «Лига») Лоренцо Фонтана.

По словам Фонтаны, в ходе этой встречи могут быть сформулированы некоторые общие пункты программы сторонников суверенитетов. Кроме того, может быть принято решение о выборе кандидата на пост главы Еврокомиссии. Министр отметил, что будет «справедливым», если этим кандидатом станет лидер его партии Маттео Сальвини.

Предстоящие выборы в Европарламент могут стать историческим и поворотным моментом для истории Европы, у сторонников суверенитетов есть все шансы выиграть эти выборы и начать перестройку Европы, полагает Фонтана.

Ранее Маттео Сальвини провел встречи с двумя потенциальными союзниками — Марин Ле Пен и Виктором Орбаном. Стороны продолжают обсуждать, какую форму примет их союзничество, пойдет ли речь о формальном объединении в единую структуру или только о координации действий.

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