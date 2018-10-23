Эрдоган: Убийство Хашогги носило организованный характер

Анкара, , 12:53 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 23 октября, что официальные лица Саудовской Аравии стали планировать убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги за много дней до его гибели в консульстве королевства в Стамбуле, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением, идущим вразрез с версией руководства королевства, турецкий лидер выступил в Анкаре.

Напомним, по версии официального Эр-Рияда Хашогги был убит в результате драки, которая произошла в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.