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Эрдоган: Убийство Хашогги носило организованный характер

Политика

Официальные лица королевства планировали нападение за много дней до его убийства

Анкара, 23 октября 2018, 12:53 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 23 октября, что официальные лица Саудовской Аравии стали планировать убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги за много дней до его гибели в консульстве королевства в Стамбуле, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением, идущим вразрез с версией руководства королевства, турецкий лидер выступил в Анкаре.

Напомним, по версии официального Эр-Рияда Хашогги был убит в результате драки, которая произошла в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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