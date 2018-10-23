Ставрополье: начальник ГО и ЧС Кисловодска отстранён от должности

Кисловодск, Ставропольский край, , 12:48 — REGNUM Начальник управления по общественной безопасности, ЧС и ГО администрации города-курорта Кисловодска Аркадий Зязин отстранён от должности. Соответствующее постановление 22 октября вынес Кисловодский городской суд, сообщила пресс-служба суда.

Как сообщается, начальник управления подозревается в том, что подписал акт о приемке выполненных работ по установке систем видеонаблюдения для обеспечения функционирования правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в рамках муниципального контракта на общую сумму более 15 млн рублей. Фактически установленные системы видеонаблюдения не соответствовали ни по стоимости, ни по техническим характеристикам тем, которые фигурировали в акте и были указаны в контракте. Ущерб, нанесенный действиями подозреваемого бюджету, на данный момент оценивается в 600 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий».

С ходатайством об отстранении Зязина от должности обратилась следователь СО Отдела МВД России по Кисловодску, ходатайство поддержал прокурор. В итоге суд постановил удовлетворить ходатайство и отстранить чиновника от должности. Постановление суда не вступило в законную силу, защитой Зязина подана апелляционная жалоба.