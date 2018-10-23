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Цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве возложил Болтон

Политика

21 октября в Москву прибыл советник главы Белого дома США по нацбезопасности Джон Болтон

Москва, 23 октября 2018, 12:45 — REGNUM  Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, прибывший 21 октября в Москву, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 23 октября.

Высокопоставленного дипломата США в ходе мероприятий сопровождал американский посол в России Джон Хантсман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Москву прибыл советник главы Белого дома США по нацбезопасности Джон Болтон.

Визит дипломата завершится 23 октября.

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