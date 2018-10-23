26 октября в Италии пройдет масштабная забастовка

Рим, , 12:45 — REGNUM В пятницу, 26 октября, в Италии будет проведена масштабная забастовка, передает Il Sole 24 Ore во вторник, 23 октября со ссылкой на сообщения ряда профсоюзных организаций.

Забастовка коснется, в том числе, железнодорожного транспорта: профсоюз железных дорог предполагает присоединиться к ней вечером 25 октября (с 21:00) и продолжать забастовку в течение всего дня 26 октября. Пассажирам обещают сохранить «гарантированные услуги», то есть отменены будут не все поезда компаний Gruppo FS и Trenord, но большинство из них.

Сотрудники аэропортов планируют присоединиться к забастовке в полночь 25/26 октября и воздерживаться от работы, предоставляя те же «гарантированные услуги», в течение суток.

Определенные ограничения будут также в работе городского транспорта в Милане, Риме и Флоренции. Кроме того, к забастовке могут присоединиться сотрудники школ и учреждений здравоохранения.