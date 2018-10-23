Американский священник объявил протест Константинополю

Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Настоятель храма в Западной Вирджинии (США) покинул Константинопольский патриархат, отвергая его действия на Украине. Об этом говорится в письме священника Марка Тайсона своему правящему архиерею, передает RT.

Тайсон служил в Успенском храме в городе Блуфилд, однако решил оставить приход Константинопольской церкви в знак солидарности с канонической православной церковью Украины. Решение патриарха Варфоломея клирик назвал беспрецедентным шагом, восстановившим канонический статус «мятежной банды» священнослужителей, лишенных сана.

Ситуацию с предоставлением УПЦ автокефалии Тайсон назвал «церковной гражданской войной», одобренной Константинополем. Американский священник намерен перейти в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синод Константинопольского патриархата отменил синодальное письмо о переводе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, датированное 1686 годом.

Кроме того, была снята анафема с лидеров украинских раскольников Филарета и Макария, ранее наложенная РПЦ. Ответом Русской православной церкви на этот шаг стал разрыв евхаристического общения с Константинополем.

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