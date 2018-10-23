Баку: Смена власти в Армении затормозила переговоры по Карабаху

Москва, , 12:35 — REGNUM Смена власти и наблюдающаяся до сих пор политическая турбулентность в Ереване в определенной степени затормозила процесс переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Надеемся, что руководство Армении в ближайшее время сможет продемонстрировать политическую волю к продолжению переговорного процесса в рамках существующего формата и на основе известной повестки», — сказал азербайджанский министр.

По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта.

«Более того, если вы проследите за ходом переговоров в последнее время, то заметите, что именно Баку неоднократно озвучивал позицию о необходимости продвижения ответственного диалога, нацеленного на результат…», — сказал Мамедъяров.

По его мнению, беседа на высшем уровне, состоявшаяся между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении на полях последнего саммита СНГ в Душанбе, является наглядным примером готовности Азербайджана к содержательному диалогу.