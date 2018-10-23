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Псковским исполнительным органам власти предложили переименования

Политика

Администрацию региона хотят избавить от многообразия наименований и «утежеляющих» формулировок

Псков, 23 октября 2018, 12:33 — REGNUM  Законопроект о переименовании исполнительных органов государственной власти Псковской области внесён в Псковское областное собрание депутатов главой региона Михаилом Ведерниковым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, для всех органов власти региона губернатор предложил установить единую форму наименований — комитеты.

В аппарате администрации Псковской области появятся управления, секретариаты и представительство.

Предполагается, что после переименования система органов исполнительной власти Псковской области станет более понятной для граждан и организаций. Существующее сейчас многообразие форм наименований органов государственной власти и подразделений администрации, по мнению главы региона, не обосновано.

«Кроме того, использование в наименованиях органов исполнительной власти области формулировок «государственные», «главные государственные» утяжеляет их названия, делает такие названия затруднительными для восприятия и запоминания, лишено юридической и практической целесообразности», — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Ожидается, что 24 октября законопроект рассмотрит парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению. Окончательное решение вопроса — за депутатами Псковского областного собрания, которые соберутся на очередную сессию 25 октября.

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Региональное законодательство
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