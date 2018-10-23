Ингушетия: планируется строительство новых ФОКов и футбольного стадиона

Москва, , 12:31 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым обсудили вопросы строительства в республике физкультурно-оздоровительных комплексов, универсальных спортивных площадок, а также проект нового стадиона на 15 тыс. мест в Магасе. Объекты необходимы республике в целях выполнения майского указа президента РФ об увеличении показателя доли занимающихся спортом до 55%, а также повышения уровня обеспеченности региона спортивными сооружениями.

Участником встречи также стал вице-премьер правительства Республики Ингушетия — постоянный представитель Алихан Цечоев.

«Если 10 лет назад, в 2008 году, количество занимающихся спортом в республике составляло 2,3%, то сегодня этот показатель равнее 16,4%. Всего у нас в Ингушетии уже 357 спортивных объектов, площадок и спортивных сооружений, в которых систематически занимаются спортом 72 158 человек. Наша задача — увеличить показатель до 55% согласно майскому указу президента РФ», — цитирует слова Юнус-Бека Евкурова официальный чат правительства Республики Ингушетия.

В частности, глава республики отметил, что в 2019 году в республике запланирован ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Сагопши и физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Насыр-Корте. Помимо этого, до 2024 года в республике запланировано строительство 14 физкультурно-оздоровительных комплексов. Из них пять с плавательным бассейном и девять со спортивным залом 42×24 м. Кроме того, планируется возведение 50 многофункциональных площадок «Зима-Лето» в населенных пунктах региона.

«Также в настоящее время идет работа над проектом строительства в Магасе футбольного стадиона на 15 тыс. мест, который ранее был поддержан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня Ингушетия — единственный субъект РФ, который не имеет своего стадиона, и, конечно, наши жители очень его ждут», — отметил Юнус-Бек Евкуров.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы оказания поддержки со стороны федерального центра для эффективной и своевременной реализации инициированных регионом спортивных объектов.

Помимо прочего, глава Ингушетии сообщил министру спорта РФ, что республика регулярно становится площадкой для проведения спортивных мероприятий как окружного, так всероссийского и международного уровней.

Так, в 2018 году в регионе уже состоялось более 20 спортивных соревнований и форумов, среди которых Международный шахматный фестиваль «Башня Согласия», Всероссийский фестиваль бейсджампинга, Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, международный турнир по смешанным боевым единоборствам M-1 Challenge «Битва в горах-7» и др.

В настоящее время в республике проходит первенство СКФО по дзюдо среди юниоров и юниоров до 21 года, а до конца этого года состоится международный турнир по смешанным боевым единоборствам М-1 «Битва Нартов», вечер профессионального бокса «Герои ринга», а также турнир по смешанным боевым единоборствам М-1 «Дорога в М-1 Битва в Назрани».