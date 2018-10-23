Индонезия: Мира на Ближнем Востоке не достичь без независимости Палестины

Джакарта, , 12:35 — REGNUM Индонезийское правительство заявляет, что мир на Ближнем Востоке невозможен без обретения независимости палестинским государством, сообщает Sindonews.

Это заявление было передано министром иностранных дел Ретно Марсуди во время встречи с главой МИД Саудовской Аравии Адель Джубеиром.

Ретно Марсуди заявила, что Индонезия и Саудовская Аравия будут продолжать работать вместе, чтобы достичь стабильности на Ближнем Востоке.

«Такие крупные мусульманские страны, как Индонезия и Саудовская Аравия договорились продолжать совместную работу, чтобы достичь мирного урегулирования конфликтов на Ближнем востоке», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии отметила, что стабильность и мир на Ближнем Востоке, безусловно, не достичь без урегулирования палестино-израильского конфликта. Поэтому Индонезия будет стремится к достижению независимости Палестины на основе создания двух государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии встретился с главой МИД Саудовской Аравии, чтобы обсудить дело об убийстве саудовского журналиста Джамала Хашогги.

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