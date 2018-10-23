Омский депутат лишился мандата за недостоверные сведения об имуществе

Омск, , 12:21 — REGNUM В Омской области депутат Дружинского сельского поселения лишился мандата из-за нарушений законодательства о противодействии коррупции, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона. Как пишут «Коммерческие вести», досрочно прекращены полномочия депутата Владимира Гавриленко.

«Установлено, что депутат Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области предоставил недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Проверка показала, что предоставляемые сведения не содержат информации о наличии в отчётном периоде в собственности депутата транспортных средств, специальной техники и объекта недвижимости. Указанное свидетельствует о нарушении названным должностным лицом требований законодательства о противодействии коррупции», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что председатель представительного органа местного самоуправления был предупреждён о необходимости устранить нарушения, но представление прокурора было проигнорировано. Тогда в суд был направлен иск о признании незаконным бездействия представительного органа местного самоуправления, а также с требованием о признании депутата прекратившим полномочия.

Суд удовлетворил требования прокурора. Ответчик попытался оспорить решение в суде апелляционной инстанции, но безрезультатно.