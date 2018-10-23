Хотелось реализовать себя: полуфиналист конкурса «Лидеры России»

Краснодар, , 12:17 — REGNUM Участие в конкурсе «Лидеры России» позволяет реализовать собственные способности, знакомиться с интересными людьми, получать новые стимулы для развития. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал полуфиналист конкурса Армен Новиков. В 2017 году он, занимая должность главного консультанта отдела в министерстве природных ресурсов Краснодарского края, решил принять участие во всероссийском конкурсе управленцев. В итоге ему удалось не только продемонстрировать свои способности и выйти в полуфинал конкурса, но и получить новую должность.

«К участию в конкурсе «Лидеры России» меня стимулировало, прежде всего, желание проявить себя: когда соизмеряешь свои силы с коллегами и понимаешь, что есть возможности для социального лифта, который сейчас позиционируется в рамках этого конкурса и других проектов «Россия — страна возможностей». Хотелось добиться чего-то нового, показать свои возможности. Были определенные сомнения в том, что никаких изменений не будет — но в моем случае всё получилось, мне удалось себя реализовать», — рассказал Армен Новиков.

Организация конкурса, по словам его участника, была на высоком уровне: эксперты были высококомпетентными, а если и были какие-то помарки, недочеты, то они быстро устранялись по ходу конкурса.

«Для меня идеальным результатом конкурса стало то, что я познакомился со многими новыми людьми, увидел, что они не сидят на месте, хотят развиваться, и это было дополнительным стимулом для самообучения, саморазвития. Это главный плюс. Получил новые контакты — со многими участниками мы до сих пор поддерживаем отношения, обсуждаем новые проекты, общаемся, генерируем новые идеи», — отметил собеседник агентства.

Еще одним результатом этого конкурса для Армена Новикова стала смена работы: в этом году он занял должность заместителя начальника отдела проектного управления департамента инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

«Я и раньше работал на государственной службе, в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. После конкурса у меня состоялся в должности небольшой карьерный лифт. Руководство департамента инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства заинтересовалось молодыми, инициативными кадрами и пригласило меня поучаствовать в конкурсе на замещение вакантной должности. Удалось победить, и меня пригласили на работу. Направление новое, мне интересно внедрять его, интересно работать», — отметил Новиков.

«Новым конкурсантам желаю дерзать, не сомневаться в своих силах и — удачи!» — сказал полуфиналист конкурса прошлого года.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана указом президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, реализующую 12 проектов, в том числе, и Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России». По данным на 19 октября для участия в конкурсе 2018−1019 годов уже подано более 100 тыс. заявок.

Об этом: Конкурс управленцев «Лидеры России» 2018−2019: уже более 100 тысяч заявок