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Эрдоган раскроет подробности убийства Хашогги

Политика

На сессии турецкого парламента

Эрдоган раскроет подробности убийства Хашогги
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Анкара, 23 октября 2018, 12:14 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении раскрыть детали убийства журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 23 октября Anadolu.

Информация будет представлена во время сессии турецкого парламента. Речь президента будет транслироваться на английском и арабском языках.

Напомним, 2 октября журналист газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, в последствие Эр-Рияд признался в убийстве репортера.

Читайте ранее в этом сюжете: Washington Post: Эр-Рияд хочет скрыть правду об исчезновении Хашогги

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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