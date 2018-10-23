Эрдоган раскроет подробности убийства Хашогги

Анкара, , 12:14 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении раскрыть детали убийства журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 23 октября Anadolu.

Информация будет представлена во время сессии турецкого парламента. Речь президента будет транслироваться на английском и арабском языках.

Напомним, 2 октября журналист газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, в последствие Эр-Рияд признался в убийстве репортера.

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