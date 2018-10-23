Глава минэкономики Бурятии: участие в «Лидерах России» — это знак качества

Улан-Удэ, , 12:10 — REGNUM Приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе «Лидеры России» завершается 24 октября 2018 года. По словам организаторов, этот конкурс призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны, выявить сильных и талантливых управленцев, дать им возможности для самореализации.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, в прошлом году в полуфинал Сибирского федерального округа Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» прошли 13 человек. В их числе — Александр Бардалеев, который в январе 2018 года был назначен министром экономики Бурятии.

: Александр Витальевич, вы были участником кадрового конкурса «Лидеры России» в прошлом сезоне. Что стимулировало вас к участию в конкурсе? Были ли сомнения?

Изначально информацию о проведении конкурса я увидел в интернете, и сразу возник интерес поучаствовать. При этом главным стимулом было всё-таки не получение грантов, а возможность соотнести свой личный уровень руководителя с коллегами из других регионов, оценить свои зоны роста. Примерно в эти же сроки главой Республики Бурятия Алексеем Самбуевичем Цыденовым был объявлен открытый конкурс на министерские должности в правительство региона, в том числе на позицию министра экономики. Я решил одновременно участвовать в обоих конкурсах и, несмотря на нагрузку, нисколько не пожалел об этом решении, более того, министерский конкурс проводился при поддержке Администрации Президента и специалистов-экспертов РАНХиГС, некоторые испытания были аналогичны тем, что проводились в «Лидерах России».

Высокий соревновательный уровень конкурса «Лидеры России», где я стал полуфиналистом, очень помог мне в победном результате в открытом конкурсе на министра экономики Республики Бурятия, который проходил с октября по декабрь 2017 года, и с 10 января 2018 года я приступил к новым для себя обязанностям, уже на госслужбе.

: Какое впечатление произвела на вас система экспертной оценки участников и в целом организация конкурса?

Организация в целом была на высоком уровне. Продумана интернет-площадка, непосредственно полуфинал в Экспоцентре в Новосибирске с жёстким графиком, залы для работы в группах, питание и кофе-брейки — всё было отлично организовано.

Что касается системы оценки, хочу дать совет новым участникам — внимательно изучить правила участия в конкурсе, как формируется рейтинг. Есть определённые нюансы, система автоматически анализирует результаты тестов, к примеру, на атипичность. То есть, если ваши результаты на предварительном раунде отличаются от среднего и очень высоки, то для допуска к полуфиналу ты снова сдаёшь эти тесты, но при наблюдателях. В прошлом году я сдавал тест на атипичность с другими коллегами, подтвердил свой предварительный результат, и только один, кажется, участник из нашей группы не был допущен к следующему этапу.

На мой взгляд, определённым преимуществом обладают те участники, которые постоянно работают над повышением своих компетенций. Как правило, это сотрудники крупных компаний, госслужащие, руководители федеральных банков. По личному опыту по учебным программам в «Сбербанке России», некоторые кейсы и система оценки были очень похожими в «Лидерах России». С другой стороны, некоторые владельцы бизнеса, индивидуальные предприниматели также показывали отличные результаты, что называется, «на ходу» вникая в суть процесса.

: Как вам представлялся «идеальный личный результат» — повышение уровня знаний, расширение контактов, получение новой работы?

Конечно, хотелось победить, познакомиться с массой интересных людей, ну и про возможность социального лифта не забывал.

: Как вы планировали потратить образовательный грант и как в итоге потратили, какие программы обучения выбрали?

В случае попадания в финал я планировал пройти курс МВА. Мои теперь уже друзья-финалисты и победители выбирали Сколково, ВШЭ, зарубежные программы с доплатой.

: Как результаты конкурса 2017−2018 годов повлияли на вашу карьеру и в целом на жизнь?

Конкурс «Лидеры России» и открытый конкурс на министра экономики Республики Бурятия кардинально изменили мою жизнь. Я окончил питерский ФИНЭК, помимо нашей республики работал в Санкт-Петербурге, Иркутской и Тюменской областях в банковской сфере, до прошлого года имел бэкграунд управленца в ведущих банках, таких как «Сбербанк России» и «Росбанк».

Но фишка «Лидеров России» — это раскрытие вашего управленческого потенциала, компетенции руководителя, неограниченный резерв для личностного развития независимо от твоей профессиональной деятельности или специализации.

Это действительно возможность для социального лифта, но не надо думать, что, став участником или даже победив в этом конкурсе, вы автоматически должны быть взяты куда-то в руководители или на госслужбу. Это дополнительная и очень сильная опция в вашем резюме, но дальнейший карьерный рост будет связан с конкретной сферой и с тем, как вы сами сможешь усилить конкретную позицию.

Я знаю, что помимо победителей и финалистов, некоторые участники и полуфиналисты получили дальнейший рост, в том числе стали губернаторами, министрами, руководителями в компаниях. То есть само по себе участие в «Лидерах России» уже характеризует вас, это даже и определённый знак качества.

: Ваши пожелания конкурсантам нового сезона.

Хочу пожелать всем участникам удачи. Вы получите массу драйва и будете ловить по-настоящему кайф от общения с умнейшими и прогрессивными людьми!

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, «Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения, участие в котором является бесплатным. 300 финалистов конкурса получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев. Победителей ждет один год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Кроме того, победители получат возможность присоединиться к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны. Чтобы стать участником, необходимо быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства не менее пяти лет.