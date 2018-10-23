«Жеста» Меркель по строительству терминала СПГ для США будет мало

Москва, , 12:08 — REGNUM Принятое канцлером ФРГ Ангелой Меркель решение предоставить государственную поддержку проекту строительства терминала для приема сжиженного природного газа из США можно понять, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Ангела Меркель поддержит проект строительства терминала для приема сжиженного природного газа в устье Эльбы за 500 млн евро. Косвенно это подтвердил президент США, заявивший, что Германия «хочет начать покупать наш газ».

«Решение затратное, но оно действительно расширит возможности правительства ФРГ в поддержке проекта «Северный поток — 2», защите его от санкций со стороны США.

Думаю, однако, что американцам этого жеста со стороны Берлина будет мало и они всё же пойдут по пути санкций против совместного российско-германского газового проекта.

Что тогда будет делать Меркель? Подключать механизмы ВТО? Идти по пути обострения отношений с США? Да и она ли уже тогда будет всё это делать?

Есть, однако, ещё один вопрос, который остаётся для меня без ответа: как конкретно американцы намерены в будущем заставлять немцев покупать их более дорогой по сравнению с российским газ?»

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