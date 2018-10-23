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Владелец «Норда» намерен вернуть сейнер через международные суды

Политика

Украинские пограничники в марте задержали судно в Азовском море

Симферополь, 23 октября 2018, 12:12 — REGNUM  Владелец российского судна «Норд», конфискованного украинской стороной, намерен вернуть его через международные инстанции. Об этом сообщают предстаивтели судовладельца, передает телеканал «Звезда».

В Керченском рыбколхозе имени 1 мая не согласны с решением украинской прокуратуры, передавшей сейнер Национальному агентству по возвращению активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Решение по сейнеру политизировано, считает судовладелец и готовит для его отмены обращение в международный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано в Азовском море украинскими пограничниками. О его передаче АРМА стало известно 19 октября. Украинское ведомство намерено выставить судно на торги.

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Захват украинскими пограничниками российского сейнера «Норд»
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