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В МИД Турции вызван посол Греции Мавроидис

Политика

«Мы подтверждаем»

Анкара, 23 октября 2018, 12:05 — REGNUM  Информация о том, что в МИД Турции вызван посол Греции Петрос Мавроидис, соответствует действительности. Об этом заявил представитель турецкого внешнеэкономического ведомства в интервью РИА Новости.

«Да, — сказал источник. — Мы (МИД Турции) подтверждаем вызов посла».

Причину вызова посла Греции в турецкое внешнеэкономическое ведомство источник не уточнил.

Агентство отмечает, что отношения между Турцией и Грецией в последнее время обострились из-за геологоразведки месторождений углеводородов в Средиземного море.

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Политическая жизнь Турции
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