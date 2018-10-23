Украина выставила на продажу захваченное российское судно «Норд»

Киев, , 12:05 — REGNUM Рыболовецкий сейнер «Норд», захваченный украинскими пограничниками в Чёрном море, передан на реализацию, сообщило национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) 23 октября на официальном сайте.

Судно выставлено на торги в системе электронных торгов CETAM, которой управляет министерство юстиции Украины.

«В связи с событиями в Крыму судно было буквально «отжато» Российской Федерацией. Оно было арестовано, открыто соответствующее уголовное дело и передано Агентству по розыску и менеджменту активов… Понятно, что затраты на сохранение и содержание слишком велики. В соответствии с постановлением кабинета министров Украины… это судно будет реализовано», — заявил начальник юридического управления АРМА Андрей Потёмкин.

Аукцион состоится 7 ноября, стартовая цена «лота» составляет около $58 тыс.

«Всё личное имущество членов экипажа описано и будет передано им. В частности, мы могли увидеть ноутбук, одежду, документы и другие личные вещи. Всё это осталось в том, виде, как его бросили моряки», — подчеркнул представитель уполномоченного Верховной радой по правам человека в Южном регионе Александр Остапенко.

Напомним, крымское судно «Норд» с гражданами России на борту было захвачено украинскими пограничниками в марте 2018 года. Украинские власти обвинили команду в нарушении миграционного законодательства, а капитана корабля — в государственной измене. Украинские «правоохранители» обещали задержанным свободу, убеждая крымчан признать себя гражданами Украины и предоставить украинские паспорта, что лишний раз подчёркивает исключительно политический характер данного дела.

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