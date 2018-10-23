Глава МИД Индонезии призывает к прозрачному расследованию убийства Хашогги

Джакарта, , 12:07 — REGNUM В ходе двусторонней встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии глава МИД Индонезии Ретно Марсуди выразила беспокойство убийством саудовского журналиста Джамала Хашогги и призвала провести прозрачное расследование этого дела, сообщает Sindonews.

«Индонезия выражает глубокие соболезнования семье Джамала Хашогги», — заявила Ретно Марсуди, попросив провести расследование прозрачно и тщательно.

На прошлой неделе правительство Саудовской Аравии заявило, что Джамал Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, и пообещало наказать виновных.

Джамал Хашогги, который прожил в изгнании в США в течение прошлого года, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Он вошел в консульство для получения документов о разводе со своей бывшей женой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Саудовской Аравии Адель Джубеиром прибыл в Джакарту с двухдневным визитом 22 октября 2018 года.

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