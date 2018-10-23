Project Syndicate: Вместо холодной войны грядет новый многополярный мир

Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Вместо противостояния супердержав, мир, скорее всего, движется в сторону становления такой международной системы, в которой доминируют четыре различных центра. При таком развитии событий США, Китай, Россия и ФРГ станут доминировать в своих соответствующих регионах, борясь за преимущества в международных переговорах, пишет Нари Вудс в статье для портала Project Syndicate.

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Так, отмечает автор, несмотря на волну в СМИ, холодную войну между Вашингтоном и Пекином едва ли можно назвать неизбежной или даже вероятной: Белый дом не столь заинтересован в изменении политической и экономической системы в Китае, сколько желает вернуть рабочие места и производственные мощности назад в США. Такое стремление США уже стало причиной того, что политика администрации президента США Дональда Трампа «Америки прежде всего» привела к изоляции страны: позиции Белого дома не поддерживаются ни в «Большой семерке», ни в «Большой двадцатке», ни в ООН по вопросам климата.

После же выхода Трампа из соглашения о Транстихоокеанском торговом сотрудничестве, оставшиеся члены договора решили заключить его без США. Иными словами, вместо того чтобы устанавливать условия разрешения международных вопросов, США все больше убеждают другие страны не полагаться на их лидерство. Стремление к независимости от США поспособствует появлению нового многополярного мира. Например, выйдя из ядерной сделки с Ираном, Трамп, по сути, подтолкнул Китай и Россию, а также Соединенное Королевство, Францию, Германию и другие страны ЕС к тому, чтобы бросить вызов прерогативам США.

И хотя пока у стран, полагающихся на иранскую нефть, нет иного выбора, кроме как согласиться с США, поскольку они не желают лишаться доступа на американской рынки и финансовой системе, в которой решающую роль играет доллар. Но в будущем такой выбор, возможно, делать не придется. Так, 21 августа глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал ЕС создать каналы финансирования, которые бы были независимы от США. Спустя месяц глава европейской дипломатии Федерика Могерини объявила о планах создания «специального механизма», с помощью которого можно продолжать торговать с Ираном.

В то же самое время Россия заявила о создании собственной системы финансовых операций для защиты от возможного отключения ее от SWIFT в случае ужесточения санкций США. В Китае подобный проект осуществляется с 2015 года. И хотя пока эти альтернативы не могут сравниться со SWIFT по удобности, если они смогут состояться, США потеряют часть своего могущества.

В результате сложится ситуацию, которую во время Второй мировой войны предрекал бывший президент США Франклин Делано Рузвельт. В ее рамках США, Великобритания, Китай и Советский союз должны были действовать в качестве «четырех полицейских», патрулирующих собственные сферы влияния и договаривающихся об условиях мира. Обеспечение мира также будет поддерживаться международными институтами.

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Напомним, ранее президент США Трамп заявил о стремлении оказать на КНР еще большее давление. Трамп отметил, ужесточением торговых пошлин он хочет принести Китаю «как можно больше страданий».

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