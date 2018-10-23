Беглов увидел расхлябанность в управлении Петербургом

Цитата из м/ф «А вы, друзья, как ни садитесь...». Реж. Цезарь Оршанский. 1972. СССР

Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «расхлябанным» управление городом в части в бюджетного планирования. Об этом он заявил на Форуме стратегов 23 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов сообщил о ситуации, в которой оказался Петербург накануне реализации очередных «майских указов» президента Владимира Путина. Он раскритиковал неповоротливость федерального законодательства и несогласованность в действиях между федеральными и региональными учреждениями.

«Законодательство — это тоже важный элемент, как федеральное, так и региональное. У нас в Петербурге, в соответствии с 44-ФЗ о недобросовестных подрядных организациях, 10 млрд рублей неосвоенных средств. Это школы, больницы, детские сады. Ну, не работает он», — сказал Беглов, имея в виду закон.

«Есть резервы», — перебил его глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Не резервы, а расхлябанность. И несоответствие действующего законодательства сегодняшнему времени», — заявил Беглов.

Врио губернатора также пожаловался на 131-й федеральный закон о местном самоуправлении. «Трудно, тяжело. Помогайте нам в этом, пожалуйста», — призвал он федеральные власти.

На его взгляд, несогласованность в действиях региональных и федеральных ведомств и отсутствие гармонии в их действиях приводят к пустой трате ограниченных ресурсов.

В частности, в Петербурге есть подобные проблемы в сфере здравоохранения.

«У нас существуют на территории города и федеральные учреждения здравоохранения, и региональные. И каждое из них бьется за больного. Мы тратим лишние деньги. Зачем нам строить новые городские койки, если есть федеральные? Это касается транспорта, образования, высшей школы. Если мы сумеем этот вопрос наладить, сумеем рачительно тратить средства, то будет соответствующий результат», — добавил Беглов.

Кроме того, он призвал к большей открытости работы правительства, от этого, по его мнению, напрямую зависит успех стратегии развития региона. Беглов обратил внимание, что в значительной степени выполнение «майских указов» зависит от законодателей.

«Вот сейчас мы принимаем бюджет. А принимают его депутаты разных политических взглядов, разных политических партий. Как они его примут? Поэтому я полностью согласен, что надо делать открытое правительство. Нужно говорить о своих намерениях жителям во всех областях — здравоохранение, образование, транспорт. И чтобы политические оппоненты участвовали в этом процессе, и на стадии внесения бюджета в законодательный орган там уже была сформирована согласованная позиция по всем направлениям. Это очень важный момент», — подчеркнул врио губернатора Петербурга.