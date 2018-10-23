В Ингушетии реализуют программу расселения ветхого жилья для молодых семей

Москва, , 11:28 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко обсудил проблему создания отдельной программы расселения частного ветхого жилья в республике, а также меры для эффективной реализации в регионе 12 национальных проектов в рамках исполнения майского указа президента РФ.

«С учетом того, что в Ингушетии сегодня до конца не решен вопрос с расселением частного ветхого жилья, выступил с предложением к Виталию Леонтьевичу создать отдельную программу расселения частного ветхого жилья, в том числе с предоставлением особых условий молодоженам и молодым семьям», — цитирует слова Юнус-Бека Евкурова официальный сайт правительства Республики Ингушетия.

По данным Министерства строительства региона, в настоящее время общее количество частных домов в республике составляет 66,1 тыс. Из них 11,2 тыс. (16,9%) признаны непригодными для проживания. Общее количество жителей, проживающих в таких домах, — 67,2 тыс. человек.

С учетом вступившего в силу закона об определении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой стороны обсудили возможность оказания помощи и поддержки в развитии приграничных территорий.

«Развитие приграничных территорий станет для нас приоритетной задачей. Я уже дал поручение главам муниципальных образований совместно с ответственными лицами правительства, с коллегами из Чеченской Республики вести совместную работу. Сегодня нам необходимо подготовить проекты по взаимодействию по всем сферам деятельности администраций районов», — отметил Юнус-Бек Евкуров.

Также глава региона доложил вице-премьеру РФ о ходе реализации в регионе 12 ключевых национальных проектов в рамках исполнения майского указа президента РФ. Важнейшая цель этой работы — качественное повышение уровня жизни ингушского народа на основе создания конкурентоспособной экономики. В связи с этим серьезный акцент отводится работе над проектами экономической направленности, связанных с повышением производительности труда и поддержкой занятости, развития международной кооперации и экспорта, а также с поддержкой малого и среднего бизнеса. Эти проекты реализуются по линии Министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия.

Точками роста региональной экономики, по словам Юнус-Бека Евкурова, станут не только крупные инвестиционные проекты, но и небольшие инновационные предприятия, способные быстро переориентироваться на новые виды высокотехнологичной продукции, востребованной на российском и мировом рынке.

Помимо прочего, республика приступила к работе над такими нацпроектами, как «Здравоохранение», «Образование», «Наука», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Экология», «Жилье и городская среда» и «Культура».

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