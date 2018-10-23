У Трампа опять «самый большой» — не только ядерный потенциал, но и кошелек

Москва, , 11:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вновь пытается всех испугать, настаивая на том, что у США, во-первых, самый большой ядерный потенциал, который к тому же они собираются наращивать, и, во-вторых — самый большой кошелёк. Такое уже было: нас пробовали пугать весь период после Второй мировой войны, напоминает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

«Но не испугали. То, что произошло с СССР и его ядерным потенциалом во времена Михаила Горбачёва, — это не результат испуга, это результат предательства. Трампу, однако, кажется, что это был результат испуга, помноженный на отсутствие «большого кошелька». Вот он и пытается вновь прибегать к старым методам.

Ну что же, это нам на руку. Пусть себе идёт, например, по пути Гарри Трумэна, который, напомню, тоже считал, что США смогут подмять под себя СССР, опираясь на монополию в обладании ядерным оружием, а создать что-то подобное в условиях послевоенных экономических трудностей СССР будет не по силам.

В те годы СССР это оказалось по силам. Более того, мы смогли установить ядерный паритет. Это потом, когда СССР был уже экономически силён, всё начало рушиться. Так что причину того, что мы при Горбачёве сделали ряд опрометчивых шагов в пользу США, в том числе и по ракетам средней и меньшей дальности, повторю это ещё раз, следует искать не в «потрясении» от американской ядерной мощи или от их экономического могущества.

В современном мире и ядерная мощь, и «большой кошелёк» — вещи тем более относительные. Причём относительность значения их размеров возрастает.

Хочет Дональд Трамп учиться, повторяя ошибки предшественников, — нам лучше. Главное нам их не повторять — ни в плане симметричной гонки вооружений (ответы должны быть, но преимущественно ассиметричными), ни в разевании рта перед американской экономической мощью (своё народное хозяйство надо развивать, причём опираясь в этом деле, главным образом, на собственные силы).

Читайте также: Трамп сообщил, против кого США создают новый ядерный потенциал