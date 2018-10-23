ВМС Израиля арестовали двух палестинских рыбаков

Иерусалим, , 11:23 — REGNUM Военно-морские силы Израиля арестовали двух палестинских рыбаков у берегов сектора Газа, сообщает 23 октября Anadolu.

«Два рыбака были задержаны у северного берега Газы во время промысла», — отметил глава союза рыбаков сектора Газа Низар Айяш.

Напомним, ловля рыбы является одним из важных источников доходов для жителей блокадного региона. По официальным данным этим промыслом занимаются около 50 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Израиле запретят посещения заключенных, принадлежащих партии ХАМАС

Читайте развитие сюжета: Военные Израиля снесли палестинскую школу