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ВМС Израиля арестовали двух палестинских рыбаков

Политика

Рыбная ловля основной источник доходов палестинского населения

Иерусалим, 23 октября 2018, 11:23 — REGNUM  Военно-морские силы Израиля арестовали двух палестинских рыбаков у берегов сектора Газа, сообщает 23 октября Anadolu.

«Два рыбака были задержаны у северного берега Газы во время промысла», — отметил глава союза рыбаков сектора Газа Низар Айяш.

Напомним, ловля рыбы является одним из важных источников доходов для жителей блокадного региона. По официальным данным этим промыслом занимаются около 50 тыс. человек.

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