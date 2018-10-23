Эксперт: «Национализм» Трампа – не отмена глобализации, а поправки к ней

Вашингтон, , 11:21 — REGNUM В мире сложился антиглобализационный тренд, он затрагивает даже страны-лидеры самой глобализации, но в этих странах, прежде всего в США, кардинального пересмотра позиций не произойдет, все ограничится исправлением перекосов, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 23 октября, политолог Валентин Бианки, комментируя заявления Дональда Трампа о его «национализме».

Как сообщалось ранее, президент США заявил, что его можно называть националистом, поскольку для его администрации в центре внимания находятся «интересы Америки». Трамп добавил, что желание демократов вернуть власть глобалистам, которые «заботятся обо всем мире», является анахронизмом.

Сложился политический тренд реакции против глобализации. И он затрагивает даже те страны, которые являются лидерами самой глобализации.

Но есть сферы, уже ставшие глобальными в такой степени, что возможен лишь небольшой откат, но не кардинальный пересмотр. Речь прежде всего о финансово-экономической сфере и, в меньшей степени, об информационной.

Особенно интересно следить за этим трендом как раз в США, которые в значительной степени и определяют инфраструктуру глобализации. Лидером контрглобализации такая страна быть не может, но некоторые перекосы могут быть исправлены.

Эта тенденция так или иначе должна была проявиться. Другое дело, что благодаря фигуре Трампа этот поворот вправо выглядит ярче, чем он был бы при другом лидере, — сказал Бианки.