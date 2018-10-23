В Алма-Ате открыли новое здание ООН

Алма-Ата, Казахстан, , 11:22 — REGNUM В преддверии международного дня ООН в Алма-Ате состоялась торжественная церемония открытия нового здания ООН, сообщает 23 октября издание Informburo.

На церемонии открытия аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек поздравил сотрудников ООН с переездом в новое здание. Работа нового здания будет обеспечена за счет средств городского бюджета. Переезд запланирован на конец 2018 года — начало 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 24 октября в Алма-Ате пройдет форум мэров-участников сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Здоровые города». В мероприятии примут участие более 100 представителей городских администраций.

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