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Индия расплатится с РФ за поставки С-400 в рублях или рупиях

Политика

Банки РФ и Индии могут принять участие в данной сделке

Москва, 23 октября 2018, 11:15 — REGNUM  Российская Федерация получит от Индии за новейшие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 рубли или рупии. Об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в интервью «Интерфаксу».

По его словам, Москва и Нью-Дели намерены осуществить расчет за поставку российких систем ПВО в местных валютах.

Глава «Рособоронэкспорта» добавил, что банки РФ и Индии могут принять участие в данной сделке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября текущего года Россия и Индия подписали соглашение на поставку Нью-Дели пяти полковых комплектов ЗРК С-400. Общая сумма контракта составила $5,43 млрд.

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Военно-промышленный комплекс
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