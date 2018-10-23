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Министр обороны ФРГ выступила с критикой внешней политики КНР в Пекине

Политика

Избегая открытых обвинений, Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность территориальными притязаниями Китая в Южо-Китайском море

Пекин, 23 октября 2018, 11:25 — REGNUM  22 октября министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен впервые посетила Китай, где выступила с критикой политики Пекина и Вашингтона, передает телеканал N-ТV.

Фон дер Ляйен произнесла речь в Пекинском университете обороны, в которой призвала уважать международное право и отказаться от действий в одиночку и политики протекционизма, не упоминая прямо администрацию Белого дома.

«В сегодняшнее время стены препятствую росту благосостояния и процветанию», — сказала она, напомнив, что экономический рост Китая был достигнут благодаря открытости и интеграции, а не изоляции. Также без явного упоминания территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море немецкий министр указала на важность свободного продвижения немецких и китайских торговых кораблей. Германия с большим беспокойством следит за расширением китайских военных постов в Южно-Китайском море.

«В интересах всех нас, чтобы этот торговый путь, как и все другие, оставался свободным, а не становится объектом новых территориальных притязаний», — сказала фон дер Ляйен о маллакской судоходной трассе.

Немецкий министр обороны была принята заместителем лидера КНР Си Цзиньпина в Центрвоенсовете, генералом Сюй Цилянем, который назвал Германию «хорошим партнером». Оба выступили за расширение сотрудничества между военными силами обоих государств.

Китай стал второй азиатской остановкой в поездке главы немецкого оборонного ведомства в Австралию.

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Политическая жизнь Германии
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