Глава французской партии Марин Ле Пен «поддерживает Жан-Люка Меланшона»

Париж, , 11:25 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен осудила молчание президента Эммануэля Макрона, который «ничего не говорит о нарушении Конституции», и, соответственно, прав политических партий, сообщает Le Figaro.

По словам Марин Ле Пен, оппозиционная партия «Неподчинившаяся Франция» и её лидер Жан-Люк Меланшон стали жертвами незаконного обыска.

«Я не защищаю поведение Жан-Люка Меланшона и нахожу его критику, чрезмерной, но в штаб-квартире политической партии не могут проходить обыски в рамках предварительного расследования, поскольку статья 4 Конституции защищает политические партии», — отметила Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен также подчеркнула, что президент Франции является гарантом Конституции, но он закрывает глаза на целую серию событий, которые в последнее время случаются с оппозиционными партиями, что ставит под вопрос статью 4 Конституции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Франции провели обыски в офисе партии и дома у ее лидера Жана-Люка Меланшона. Полиция подозревает, что партия занималась фиктивным трудоустройством людей в качестве помощников депутатов в Европейском парламенте.

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