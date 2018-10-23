Юнус-Бек Евкуров встретился в Москве с членами ингушской общины

Москва, , 11:06 — REGNUM В Постоянном представительстве Республики Ингушетия при Президенте РФ состоялась встреча Главы региона Юнус-Бека Евкурова с депутатами и сенаторами от региона, полномочными представителями республики в регионах и членами ингушской общины Москвы. Участники встречи обсудили вступивший в силу закон об определении границы между Ингушетией и Чечней. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

Участие во встрече приняли сенаторы Белан Хамчиев, Муса Чилиев, депутат Госдумы Юшаа Газгиреев, вице-премьер Правительства Республики Ингушетия — постоянный представитель Алихан Цечоев, полномочные представители республики в Уральском федеральном округе и Краснодарском крае Куреш Аушев и Ахметхан Беков, экс-сенатор от республики, заслуженный юрист России Исса Костоев, председатель Российско-Турецкого и Российско-Катарского деловых советов при ТПП РФ Ахмет Паланкоев, председатель комитета по хаджу Республики Ингушетия Ахмед Теркакиев, генерал-лейтенанты Магомед Султыгов, Хаджибикар Укуров и другие.

Собравшиеся высказали различные точки зрения по поводу принятия закона об определении границы, а также по поводу ситуации, сложившейся после подписания соответствующего соглашения. В том числе прозвучали мнения о том, что документ был принят внезапно и население оказалось не подготовлено к изменениям.

Юнус-Бек Евкуров выслушал мнения всех собравшихся и вновь показал на карте, что граница не изменилась, а вернулась к прежнему виду. Глава региона также отметил, что в рамках подготовки соглашения с обеих сторон ‑ и Ингушетии, и Чеченской Республики — работали комиссии, было проведено несколько совместных заседаний, изучены архивные документы. В настоящее время со стороны руководства проведена большая работа по разъяснению населению деталей соглашения во избежание недопонимания и разногласий. Так, в Администрации Главы региона было проведено несколько встреч с представителями общественности Республики Ингушетия, старейшинами, религиозными деятелями, молодежными активистами, жителями приграничных сел, в ходе которых Юнус-Бек Евкуров сделал все необходимые пояснения.

Участники встречи высказали слова поддержки в адрес Главы республики, а также свои предложения по дальнейшим действиям руководства региона в связи с принятым законом об определении границы. По итогам совещания было принято решение организовать в ближайшее время еще одну встречу Юнус-Бек Евкурова с ингушской общиной, чтобы обсудить все оставшиеся вопросы и предложения по дальнейшему взаимодействию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

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