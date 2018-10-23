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Владимир Путин на форуме «Опора России»: все новости

Политика

Онлайн-трансляция ИА REGNUM

Москва, 23 октября 2018, онлайн-трансляция — REGNUM  

23 октября президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ежегодного форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В мероприятии принимают участие чиновники и представители бизнеса, в том числе министр финансов России Антон Силуанов, генпрокурор Юрий Чайка, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, руководитель ФНС Михаил Мишустин и руководители других ведомств и организаций.

Ключевая задача форума заключается в поиске механизмов реализации национального проекта в сфере развития среднего и малого бизнеса, направленного на рост численности индивидуальных предпринимателей и занятых в малом и среднем бизнесе в России с 19,2 млн до 25 млн к 2024 году. Проект коснётся программ льготного финансирования бизнеса и взаимодействия малого и среднего предпринимательства с системой госзакупок. Проектом бюджета на финансирование этого проекта предусмотрено 57,2 млрд в 2019 году и 32,5 и 46,7 млрд в двух последующих соответственно.

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