Владимир Путин на форуме «Опора России»: все новости

Москва, 23 октября 2018, онлайн-трансляция — REGNUM
23 октября президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ежегодного форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В мероприятии принимают участие чиновники и представители бизнеса, в том числе министр финансов России Антон Силуанов, генпрокурор Юрий Чайка, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, руководитель ФНС Михаил Мишустин и руководители других ведомств и организаций.
Ключевая задача форума заключается в поиске механизмов реализации национального проекта в сфере развития среднего и малого бизнеса, направленного на рост численности индивидуальных предпринимателей и занятых в малом и среднем бизнесе в России с 19,2 млн до 25 млн к 2024 году. Проект коснётся программ льготного финансирования бизнеса и взаимодействия малого и среднего предпринимательства с системой госзакупок. Проектом бюджета на финансирование этого проекта предусмотрено 57,2 млрд в 2019 году и 32,5 и 46,7 млрд в двух последующих соответственно.
В ходе работы форума глава Корпорации МСП Александр Браверман заявил об осуществимости достижения объёма госзакупок в 5 трлн рублей у среднего и малого бизнеса к 2024 году, хотя, по его словам, достичь такого результата будет нелегко. В свою очередь, руководитель Промсвязьбанка Константин Басманов указал, что вместе с партнерами его организация планирует запустить компанию-акселератор для малого и среднего бизнеса, желающего нарастить свою выручку и перейти в разряд среднего.
В мероприятии примут участие более двух тыс. бизнесменов из всех регионов России, чиновники, главы регионов и городов, студенты вузов. На пленарном заседании, помимо президента, должны выступить министры, руководители различных организаций, банков, в том числе глава ВЭБа Игорь Шувалов, гендиректор «Корпорации МСП» Александр Браверман и другие.
Как указали в пресс-службе Кремля, перед выступлением на форуме президент России Владимир Путин осмотрит московские технические мастерские досугово-образовательного комплекса «Техноград», открывшегося в сентябре 2018 года на территории ВДНХ. Комплекс расположился в нескольких тематических павильонах на территории «Парка знаний» ВДНХ общей площадью в 35,5 тыс. кв м. Он рассчитан как на обучение детей с 11 лет, так и на дополнительное образование и повышение квалификации взрослых и студентов.
Одна из ключевых дискуссий мероприятия посвящена ускорению развития малого и среднего предпринимательства в России. В частности, участники обсудили рекомендации, которые будут стимулировать сектор МСП повышать свою капитализацию и создавать новые рабочие места. Важное место в дискуссии отведено и процессам внедрения цифровых технологий в этой сфере, потенциалу малого и среднего бизнеса в научно-технической сфере.