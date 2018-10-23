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Госдума ратифицировала протокол к Конвенции о принудительном труде

Политика

В российском законодательстве соответствующие нормы уже есть

Москва, 23 октября 2018, 11:02 — REGNUM  Госдума ратифицировала протокол к Конвенции о принудительном труде 1930 года (Протокол к Конвенции № 29), передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Есть оценки, что в России порядка 1 млн человек работают в порядке принудительной занятости, отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»)

Протоколом использование принудительного и обязательного труда признается уголовно наказуемым преступлением, определены дополнительные меры в целях предотвращения принудительного и обязательного труда, в конвенцию внесены изменения, предусматривающие признание неприменимыми отдельных ее положений.

Сама конвенция определяет общепризнанное в мировом сообществе требование о недопущении принудительного и обязательного труда, меры по обеспечению формирования достойной позиции работника в рамках трудовых отношений.

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