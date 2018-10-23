Экономический форум Саудовской Аравии проигнорировали многие бизнесмены

Эр-Рияд, , 11:26 — REGNUM В Саудовской Аравии открылся экономический форум, организованный наследным принцем королевства Мохаммедом бин Салманом, сообщает 23 октября Associated Press.

Тем не менее мероприятие оказалось не таким представительным, как хотелось бы. Форум решили проигнорировать многие представители бизнес сообщества, возмущенные убийством журналиста Джамаля Хашогги.

Напомним, 2 октября журналист Washington Post Джамаль Хашогги вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего его никто не видел. В последствии стало известно, что корреспондент был убит в дипломатическом ведомстве, а его тело вывезено в неизвестном направлении.

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