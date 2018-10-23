Турция поддержит международное расследование «дела Хашогги» — Чавушоглу

Анкара, , 10:59 — REGNUM Власти Турции готовы к сотрудничеству в случае начала международного расследования дела о пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает Anadolu.

По словам главы МИД Турции, Анкара будет содействовать следствию, организованному под эгидой ООН или другой международной структуры. Также Чавушоглу отметил, что Эр-Рияд, хоть и поздно, но признал факт убийства журналиста в стамбульском генконсульстве.

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По словам главы турецкой дипломатии, Анкара не передавала кому-либо улики, собранные в ходе следствия по делу Хашогги, однако не исключил обмена информацией на уровне разведслужб.

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