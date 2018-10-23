Обострение с объединением: из ДФО предложили сделать «коммуналку»?

Ольга Демиденко, , 13:58 — REGNUM

Очередная новость, заставившая дальневосточников ещё раз убедиться в том, что никаким таким серьёзным развитием ДФО никто «в верхах» заниматься не планирует, пришла из Брянской области. Точнее — из Совета Федерации. Сенатор от Брянской области Сергей Калашников предложил объединить Приморский и Хабаровский края, Амурскую область и ЕАО в один субъект.

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Что сразу удивило дальневосточников, так это то, что предложение объединить сразу четыре огромных дальневосточных субъекта с совершенно разными структурами экономики в одну большую «коммуналку» поступило от сенатора от крошечной Брянской области. Площадь Брянской области, если кто не знает, — 35 тыс. кв. километров. Площадь Приморского края, например, почти 166 тыс. кв. километров, площадь Хабаровского края — 788,6 тыс. кв. километров. Площадь Амурской области — 363,7 тыс. кв. километров. Единственное, что давно не вызывает сомнений у всех здравомыслящих людей, так это то, что ЕАО давно пора вернуть в лоно прародителя — Хабаровского края. Кстати, площадь ЕАО больше площади Брянской области — 36 тыс. кв. километров.

Сенатор из Брянской области, судя по всему, плохо понимает две вещи: как огромна Россия вообще и насколько гигантским пространством является Дальневосточный федеральный округ. Потому, что руководить такой колоссальной территорией из одной точки — нереально в принципе. У нас не каждый губернатор дальневосточного субъекта за один срок своего правления успевает посетить все провинциальные населенные пункты в своём регионе. Вот недавно губернатор Камчатки Владимир Илюхин узнал, что на Камчатке есть село Вывенка. А в этом селе нет ни водопровода, ни прочих благ цивилизации 21-го века. Узнал о существовании села Вывенка господин Илюхин после того, как селяне на местных выборах «прокатили» единороссов.

Почему звучат подобные предложения? Как следует к ним относиться?

«То, что мы сегодня наблюдаем в обществе Дальнего Востока, я могу назвать только массовым психозом или осенним обострением. Однако сбрасывать со счетов идеи, которые сегодня витают в воздухе, и предложения, которые звучат, нельзя. Что происходит? А происходит то, что в стране назрели перемены. И этого не замечает уже только слепой. Конституция, которая принималась в 1993 году, имела совершенно определенные цели и задачи, главная из которых — не позволить развалить страну. Это и борьба с региональными «баронами», для чего и был создан институт полпредов президента, который сегодня полностью устарел и изжил себя, и прочее, всем известное, нет смысла опять перечислять. Разумеется, нельзя менять Конституцию, никто не станет этого делать. Но поправки, с учетом того, что страна сегодня уже другая, не та, которая была в 1993 году, необходимы. Но, а в силу того, что они необходимы, сегодня и звучат самые разные предложения. А предложения и предлагающие, как известно, бывают разные. И нам сегодня нужно быть готовыми к тому, что будет звучать довольно много совершенно бредовых идей, по крайней мере, до конца осени. Потом наступит зима, люди станут спокойнее, и такие предложения сойдут к минимуму. Не уверен, что мы с вами должны всерьёз обсуждать предложение сенатора от Брянской области, разве что предложить ему начать с объединения Брянщины с, например, Курской областью, Орловской. Ну, просто начинать нужно с чего-то маленького. Пусть объединит и попробует поруководить сначала там. Но мы ведь уже чего только не слышали, даже про монархию. Стоит ли относиться к этим предложениям всерьёз? Нет. Ровно так же, как не стоит относиться всерьёз к переносу столицы из Хабаровска во Владивосток. Единственное, что стоит всерьёз обсуждать, — назревшие перемены, поправки к Конституции. Они действительно нужны. Мы уже обсуждали предлагаемое сегодня деление страны на макрорегионы. Это тоже одна из идей. Будем думать, предлагать, это право всех жителей страны. Но предложения должны быть реальными, живыми и нужными», — прокомментировал доктор политических наук, политолог, декан социально-гуманитарного факультета ТОГУ Илдус Ярулин.

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Дальневосточники сегодня очень активно обсуждают в социальных сетях идею сенатора от Брянской области Сергея Калашникова. Люди сравнили идею сенатора с попыткой сделать из Дальнего Востока большую «коммуналку» и рекомендовал члену Совфеда перечитать рассказы Михаила Зощенко.

«Чего хочет этот сенатор? Превратить ДФО в коммуналку? Так пусть перечитает Зощенко. Помните, у него рассказ есть, «Нервные люди»: «Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. И через это дерётся грубо, как в тумане», — напомнил рассказ писателя посетитель социальной сети.

Сегодня ситуация в медиапространстве Дальнего Востока очень напоминает рассказ Зощенко. Кинули народу пару пустейших поводов — перенос столицы, следом ещё один — превращение Дальнего Востока в «коммуналку». И народ в соцсетях, в телеграм-каналах «дерётся — грубо, как в тумане». Подождём реальных идей, таких, которые действительно нужны людям.

Только вот дождутся ли дальневосточники от федеральных политиков таких идей — вопрос. Ведь опять, в который уже раз, Счётная палата РФ признала ФЦП по развитию Дальнего Востока провальной — причем не только действующую, но и будущую, рассчитанную на 2019−2021 годы. И дело тут не в переносе столиц и не в объединении всех дальневосточных субъектов в одну кучу. Дело совсем в другом.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года федеральные чиновники, общественные деятели из Москвы чего только не предлагали перенести — и столицу России из Москвы за Урал, и региональные столицы российских субъектов в провинцию. Но жизнь людей от этого лучше не стала, разве что иной чиновник лишний раз заявил о себе по телевизору. А жители Дальневосточных регионов послушают это всё, да и пойдут по своим делам — к своей привычной жизни, в которой неизменными остаются плохие дороги, нищие больницы, школы с туалетами на улице, безработица и аварийное жилье. Председатель Общественной палаты России Валерий Фадеев на форуме «Сообщество», прошедшем на Сахалине, сказал, что не видит успехов в развитии Дальнего Востока. Но для дальневосточников это не стало откровением — они и так это знают.